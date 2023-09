Orsa Amarena uccisa | ecco chi ha sparato

(Di venerdì 1 settembre 2023) (Adnkronos) – E' un 56enne di San Benedetto dei Marsi l'uomo che ha ucciso con un colpo di fucile, a distanza ravvicinata, l', nota per le sue frequentazioni dei centri abitati ai margini del Parco Nazionale d’Abruzzo, Molise e Lazio. L'uomo è stato individuato dai Carabinieri della Compagnia di Avezzano, insieme a quelli della specialità forestale del Gruppo dell’Aquila. Il sistema di sicurezza, in atto per la salvaguardia degli orsi marsicani, messo in campo dai carabinieri e dal personale del parco è scattato alla percezione del colpo di fucile da caccia legalmente detenuto da chi ha utilizzato l’arma dopo aver notato la presenza del plantigrado all’interno del giardino di casa. I militari, subito arrivati sul posto, hanno sequestrato il corpo dell'animale preso, poi, in consegna dal servizio veterinario del Parco Nazionale d’Abruzzo. ...

