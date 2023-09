Orsa Amarena uccisa a fucilate in Abruzzo Il Parco nazionale | «Mai creati problemi all' uomo»

L'avrebbe potuto attaccare se avesse percepito una minaccia nei confronti dei due cuccioli. In città l'hanno chiamataperché sarebbe ghiotta di una varietà di ciliegia così chiamata.Un'di nomeassieme ai suoi cuccioli ha attraversavano una strada nel borgo di San Sebastiano Dei Marsi, in Abruzzo. Una volta giunta in un'area aperta, in presenza di alcune persone, l'...Gli animali hanno 'passeggiato' a San Sebastiano dei Marsi, vicino al parco nazionale ...

Abruzzo, l’orsa Amarena sbuca da un vicolo con i cuccioli: cerca cibo in paese tra i turisti La Repubblica

«Uccisa a fucilate l’orsa Amarena». E’ quanto comunica il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise sulle sue pagine sociale. «Alle […] ...L’orsa Amarena è stata uccisa ieri sera a fucilate da un uomo alla periferia di San Benedetto dei Marsi, fuori dal Parco e dall’Area Contigua. La notizia è stata postata dal Parco Nazionale sulla sua ...