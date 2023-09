Orsa Amarena | l' Enpa | ' La sua uccisione colpa di chi fomenta una politica di odio e paura'

I soccorsi "L'è stata uccisa a fucilate verso le 23 del 31 agosto, alla periferia di San Benedetto dei Marsi, fuori dal Parco nazionale d'Abruzzo". La notizia, che in pochi minuti fa il giro del web, ...È stata uccisa con una fucilata in Abruzzo l', conosciuta per le sue incursioni nei centri abitati. A divulgare la notizia è stato il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise spiegando che sul posto, alla periferia di San Benedetto ...La notizia dell'uccisione didiventata suo malgrado prima star dei social e oggi simbolo della violenza insensata con cui qualcuno si rapporta alla natura, rappresenta un duro colpo per ...

Uccisa a fucilate l'orsa Amarena in Abruzzo. L'uomo che ha sparato: 'Ho avuto paura' - Cronaca - Ansa.it Agenzia ANSA

Il ministro: 'Il nostro impegno è rivolto anche alla protezione dei cuccioli dell’orsa, facendo di tutto affinché possano restare in libertà' ...San Benetto dei Marsi. L’esistenza di Amarena, un esemplare di orsa marsicana molto prolifera, nota per le sue frequentazioni dei centri ...