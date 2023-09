Orsa Amarena | la sua uccisione e il senso di responsabilità collettiva

(Di venerdì 1 settembre 2023) L'animale tendeva ad avvicinarsi ai centri abitati con i cuccioli alla ricerca di cibo e riparo, ma non era mai stata aggressivo. Le autorità verificheranno l’accaduto, ma servono nuovi modi per coinvolgere le comunità locali nella conservazione di questa specie unica al mondo

È stata uccisa con una fucilata in Abruzzo l', conosciuta per le sue incursioni nei centri abitati. A divulgare la notizia è stato il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise spiegando che sul posto, alla periferia di San Benedetto ...La notizia dell'uccisione didiventata suo malgrado prima star dei social e oggi simbolo della violenza insensata con cui qualcuno si rapporta alla natura, rappresenta un duro colpo per ...Lo afferma il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, con riferimento all'uccisione dell'a San Benedetto dei Marsi, in provincia de L'Aquila.

San Benetto dei Marsi. L’esistenza di Amarena, un esemplare di orsa marsicana molto prolifera, nota per le sue frequentazioni dei centri ...L’orsa “Amarena”, con al seguito i suoi cuccioli, è stata barbaramente uccisa stanotte. Un uomo è stato fermato dalle Guardie del Parco Nazionale d’Abruzzo. Nelle prossime ore proseguiranno indagini ...