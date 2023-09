Oroscopo Paolo Fox sabato 2 settembre 2023 | Acquario agitato

(Di venerdì 1 settembre 2023) L’diFox per oggi,Ariete Guardati dai falsi amici. Devi stare anche attento ai soldi. Evita spese eccessive o inutili. Toro È facile sollevare polemiche sterili, mentre sarebbe necessario ritrovare un po’ di tranquillità per recuperare energia. Gemelli Ottima situazione, anche se devi recuperare qualche soldo. Alcuni progetti sono in ritardo sui tempi. Cancro Questo fine settimana invita a non prendere tutto troppo sul serio. Ti senti stanco. Leone Attenzione a questa giornata, che può nascondere qualche tranello. Ti sentirai. Vergine Hai bisogno di muoverti, di frequentare posti e gente, insomma devi immettere aria nuova nella tua vita. Bilancia Una spesa imprevista può metterti fuori gioco. Cerca di limitare le ...

PrevisioniFox settimanali, secondo gruppo di segni: ecco come andranno le cose Ora passiamo ai segni dal quinto all'ottavo, riprendendo l'diFox ancora dalla rivista menzionata ...Fox L' Ariete a breve potrà conseguire piccole o grandi soddisfazioni. Toro in amore prenderà una decisione importante. Gemelli non è più disposto a perdere tempo. L'di...Ariete (21 Marzo - 19 Aprile) Questo è un periodo di opportunità per te, caro Ariete. Le tue idee innovative ti porteranno al centro dell'attenzione, quindi non temere di ...

Oroscopo della settimana prossima: previsioni da sabato 2 a venerdì 8, primi segni Dal numero di DiPiùTV uscito nelle edicole martedì, riprendiamo alcune ...