Ordine d’arrivo Vuelta a España 2023 | tappa di oggi | Soupe vince a sorpresa in volata | Ganna 9°

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il francese Geoffreyha vinto la settimadelladi Spagna. L’alfiere della TotalEnergies si è imposto sul traguardo di Oliva in unacaotica, precedendo il colombiano Orluis Aular (Caja Rural-Seguros RGA) e il belga Edwards Theuns (Lidl-Trek). Eccellente nono posto di Filippo, sempre più connte in. Non cambia nulla in classifica generale. Di seguito l’delladialladi Spagna.DI1 GEOFFREY187 TOTALENERGIES 04H 56? 29” – B : ...