Ora è ufficiale | Lozano è un nuovo giocatore del PSV

(Di venerdì 1 settembre 2023) L’esterno messicano dopo quattro stagioni in maglia azzurra lascia il Napoli per tornare al PSV: tutti i dettagli dell’operazione Il Napoli perde un altro pezzo del trionfale undici che ha riportato lo scudetto in città dopo più di trent’anni di attesa. Infatti è arrivata l’ufficialità dell’acquisto di Hirvingda parte del PSV. Il messicano, in scadenza con il club partenopeo nel 2024, torna al club dal quale il Napoli lo acquistò quattro anni fa (per una cifra vicina ai 38 milioni di euro). Ora sarà ceduto per una cifra che si aggira attorno ai 12 milioni di euro. Il Napoli ha già provveduto a sostituire l’esterno campione d’Italia con Jesper Lindstrom, esterno danese ex Eintracht Francoforte. Il classe 2000 si alternerà sulla fascia destra con Matteo Politano, anche lui al centro di alcune voci di mercato all’inizio di luglio, ma poi alla fine della storia ...