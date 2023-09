Oppenheimer | tutto sul cast | dove hanno già recitato gli attori?

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 1 settembre 2023) ‘’ è il nuovo film di Christopher Nolan, uscito in Italia il 23 agosto 2023. L’articolo seguente non verte sulla biografia die nemmeno riguardo il funzionamento della bomba atomica, e dal momento che non sono esperta né di fisica né di chimica vorrei evitare di divulgare false informazioni scientifiche. Mi soffermo sulla scelta dele sul ruolo attribuito ad ogni singolo attore. È stato interessante notare come ogni personaggio era già noto e conosciuto al pubblico. Ma? Cillian Murphy, nel ruolo di Robert. Ma conosciuto sopratnel ruolo di Tommy Shelby nella serie televisiva ‘Peaky Blinders’.è la prova che se diamo a quell’uomo un cappello, una sigaretta, e ...