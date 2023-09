Operai morti sul lavoro a Brandizzo | Landini | “Il sistema dei subappalti non funziona”

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 1 settembre 2023) Disastro ferroviario colposo e omicidio colposo le ipotesi di reato a carico di ignoti per la strage suldeglialla stazione ferroviaria di(Torino). Nella notte di giovedì 31 agosto 5sono rimasti travolti e uccisi da un treno in transito a forte velocità mentre riparavano dei binari. La procura di Ivrea, competente per il territorio, ha aperto un fascicolo e gli investigatori stanno cercando di far piena luce sulla dinamica delle ennesimesulin Italia. Questa volta però si tratta di una vera e propria strage ancora tutta da chiarire per ciò che riguarda la dinamica dell’accaduto. Si continua dunque a raccogliere materiali utili all’inchiesta e ad ascoltare testimoni. In veste di persone informate sui fatti sono stati ascoltati i ...