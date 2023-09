Omicidio Cutolo | la versione del 16enne che ha sparato | «Volevo difendermi» Ma le telecamere lo smentiscono | il 24enne proteggeva un amico

Leggi su open.online

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tre colpi sparati solo «per fare paura» con l’intenzione di «non voler uccidere nessuno», ma solo «quando ho visto l’altro ragazzo venire verso di me con tono minaccioso». Si è difeso così ilfermato dalla squadra mobile e dalla procura dei Minorenni di Napoli per l’di Giovanbattista, il musicistamorto all’alba del 31 agosto durante una lite nella centrale piazza Municipio. Il ragazzino ha precedenti per tentato, commesso quando aveva solo 13 anni. Domani è prevista l’udienza di convalida dell’arresto nella struttura di Colli Aminei, dove stato affidato. Nel primo interrogatorio davanti al pm Francesco Regine, il ragazzino ha dato la suadella lite degenerata rapidamente in rissa tra due gruppi di ragazzi e ...