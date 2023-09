“Omertà | ingiustizia e ipocrisia” Lo sfogo a 19 anni dal rapimento di Denise

Leggi su iltempo

(Di venerdì 1 settembre 2023) Sono passati ben 19dalla scomparsa diPipitone. «, oggi ricorre il 19esimoversario del tuo sequestro! 6939 giorni senza di te, senza verità e giustizia.die troppa», è questo lodi Piera Maggio, madre della piccola siciliana, in cui viene ricordata la scomparsa della sua bimba, sparita nel nulla il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo (Trapani), quando non aveva ancora quattro. «Carissima, purtroppo ci avevamo visto lungo - scrve mamma Piera -, non a caso chiedemmo aiuto circa due mesi dopo il tuo sequestro anche ai vertici dello Stato. Neglile nostre paure si sono concretizzate e un ...