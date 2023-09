Olio al basilico | ottimo come condimento | divino come rimedio naturale!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 1 settembre 2023)alper condire, per curare Abbiamo tutte una piantina di(qui trovate tutte le sue caratteristiche), in cucina, in balcone o in giardino e quando arriva il momento di cimarlo, il pensiero va subito anon sprecare le foglie e i fiori. Prepariamo vasetti di pesto, lo utilizziamo per aromatizzare le ricette, ma ne resta sempre in avanzo. Sapete cosa preparava mia nonna? Unspeciale e utilizzava, non solo le foglie, anche le infiorescenze. Sì, avete capito bene, quei fiorellini bianchi che normalmente ignoriamo, anzi “potiamo” per rendere più vigoroso il nostro, sono molto preziosi. Contengono, infatti, le sementi per le nuove piantine. Scegliamo la più bella e lasciamola sulla pianta, deve seccare naturalmente. Solo così i semi, ...