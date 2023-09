Ohio | 21enne afroamericana incinta uccisa da polizia | il video degli agenti

(Di venerdì 1 settembre 2023) (Adnkronos) – Ta'kiya Young,, è statanella sua auto con un colpo di arma da fuoco da un agente diche le intimava di scendere perché accusata di taccheggio da un negoziante. I fatti, avvenuti in un sobborgo di Columbus,, risalgono alla scorsa settimana ma oggi è stato divulgato il filmato della bodycam. Ilmostra un poliziotto che si avvicina al finestrino lato guidatore di Young e le dice ripetutamente di uscire dall'auto. Un secondo agente, che indossa una body camera, si piazza davanti al veicolo. "Hanno detto che hai rubato qualcosa… esci", dice l'agente vicino al finestrino, ordinando a Young di non andarsene. "Non ho rubato", si sente dire alla giovane mentre i ...

