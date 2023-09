Occhiuto a TgCom lancia l' idea sui migranti | ' Calabria modello di accoglienza'

Deve essere governato non solo dal punto di vista dell'accoglienza ma nella creazione di un modello di integrazione - spiega- . Centomila migranti all'anno in un Paese di 60 milioni di ...Deve essere governato non solo dal punto di vista dell'accoglienza ma nella creazione di un modello di integrazione - spiega- . Centomila migranti all'anno in un Paese di 60 milioni di ...

Occhiuto a Tgcom24: "Per la Calabria serve un nuovo modello di accoglienza dei migranti" - Video Tgcom24

Intervistato dal Direttore editoriale Paolo Liguori a Tgcom24, il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto parla del fenomeno dell’immigrazione, per il quale la regione svolge un ruolo di ...Il governatore ospite del TgCom annuncia un «grande piano di attrazione» degli investimenti. E sul Ponte: «Genererà altre infrastrutture» ...