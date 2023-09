Nyt | “Facebook e Instagram diventeranno a pagamento per chi non vuole la pubblicità”

(Di venerdì 1 settembre 2023)e senzain Europa. È l’ipotesi che Meta sta valutando in risposta alle norme e ai timori dell’Ue sui dati e sulla privacy. Il servizio gratuito, riporta il New York Times citando alcune fonti, resterà comunque disponibile nel Vecchio Continente e affiancherà la possibile nuova versione ad abbonamento, offrendo un’alternativa ai clienti. Il gruppo di Mark Zuckerberg, secondo indiscrezioni, sta studiando l’idea ma non si conoscono né i possibili tempi di lancio né l’eventuale costo. Per quasi 20 anni il core business di Meta è stato incentrato sull’offerta di servizi gratuiti di social network e sulla vendita dialle aziende che volevano raggiungere un determinato pubblico. Il possibile lancio sul mercato di un servizio a– ...

e Instagram potrebbero introdurre account a pagamento senza pubblicità in Europa. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali l'iniziativa di Meta punta a rispondere ...Meta " prosegue il" continuerà anche a offrire versioni gratuite die Instagram con annunci nella Ue, hanno detto le tre persone. Non è chiaro quanto costerebbero le versioni a ...Meta ha spiegato sempre ilnon smetterà comunque di offrire versioni gratuite die Instagram con annunci nella Ue. Non è ancora chiaro quale sarebbe il prezzo per avere le versioni a ...

New York Times: "Meta valuta account Facebook e Instagram a pagamento in Ue" TGCOM

Facebook e Instagram a pagamento e senza pubblicità in Europa. È l'ipotesi che Meta sta valutando in risposta alle norme e ai timori dell'Ue sui dati e sulla privacy.Meta – ha spiegato sempre il Nyt – non smetterà comunque di offrire versioni gratuite di Facebook e Instagram con annunci nella Ue. Non è ancora chiaro quale sarebbe il prezzo per avere le versioni a ...