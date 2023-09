Nuovo Quattroruote - Scopri il numero di settembre - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ildidi, in edicola dall'1e già disponibile in Digital Edition, dedica la copertina alla prova su strada della Hyundai Kona, un modello che si distingue per il consumo particolarmente contenuto, specie in città, grazie all'efficienza del suo powertrain full hybrid. Le altre vetture testate a Vairano sono la versione full electric della Jeep Avenger, l'inedita Honda ZR-V e la seconda generazione della Maserati GranTurismo. La sezione Passato prossimo è invece dedicata all'automobile che ha inventato il concetto di Suv di lusso, la Range Rover. Sono la Ford Capri, nome storico che l'Ovale blu potrebbe riproporre per la sua prossima Suv-coupé elettrica, e la futura sportiva Cupra a batteria le protagoniste delle Anteprime, mentre nelle Autonotizie mostriamo tra l'altro una vettura ...