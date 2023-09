Nuovo colpo del Chelsea | prende Palmer dal Manchester City

di mercato a sorpresa del Chelsea, che ha preso il giovane talento Cole Palmer dal Manchester City. La cosa stupisce perché in questo avvio di stagione il 21enne Palmer si era guadagnato un ...Caleb Okoli è undifensore del Frosinone: il club ciociaro ufficializza anche l'arrivo del giocatore ex Atalanta Caleb Okoli è ungiocatore del Frosinone, che ne ha ufficializzato l'acquisto. IL COMUNICATO - Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con l'Atalanta Bergamasca Calcio per l'acquisizione delle ...Reinier per l'attacco del Frosinone: ufficiale l'arrivo dell'attaccante brasiliano al club gialloblù Reiner è ungiocatore del Frosinone, che ne ha ufficializzato l'arrivo con un ...

Calciomercato Inter / Nuovo colpo possibile: “Ha già detto sì” Cittaceleste.it

Leonardo Bonucci ha fatto la sua prima intervista da nuovo giocatore dell’Union Berlino dopo l’addio alla Juventus. Il difensore parla un inglese perfetto e infatti lo sottolinea: “È la prima volta ...L'Udinese ha reso UFFICIALE tramite il proprio account Twitter l'acquisto di Thomas Kristensen, difensore centrale pronto a raggiungere Sottil ...