(Di venerdì 1 settembre 2023), ma nella mano di bianco finisceun. È successo in via Machiavelli.unI lavori per il rifacimento dellaorizzontale lungo le strada possono sempre offrire sorprese. Talvolta foglie e rifiuti presenti sull’asfalto finiscono pitturati di bianco. Ma questa ...

... del rifacimento del sistema di smaltimento delle acque piovane e dei giunti di dilatazione oltre che, naturalmente, della posa dipavimentazione eorizzontale. L'importo totale ...Da lunedì 4 a giovedì 7 settembre (o comunque fino a termine lavori), in viale Baccarini, dopo la realizzazione del nuovo manto stradale, sono in programma i lavori di rifacimento dellastradale orizzontale e verticale. Per permettere l'intervento sono state adottate alcune modifiche alla viabilità. Nel dettaglio:... laAstra Sports Tourer Electric offre un'esperienza di guida coinvolgente. Con un peso di ...Intelli - Vision a 360° e un sistema di avviso di collisione frontale con assistente alla...

Nuova segnaletica a Limbiate: pitturato anche un piccione morto Il Notiziario

Annuncio vendita Audi Q5 Sportback 55 TFSI e quattro S tronic S line plus nuova a Varese nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...Alla fine la decisione da Tursi è arrivata, seppur senza annunci, con una nuova ordinanza dello scorso 16 giugno ... per sanzionare gli autisti che trasgrediscono in barba alla segnaletica, ingannati ...