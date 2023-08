Non solo Lozano | il Napoli sfoltisce ancora | è fatta per un’altra cessione

(Di venerdì 1 settembre 2023) Si sbloccano le cessioni targatenell’ultimo giorno di mercato. Dopoinfatti, a breve potrebbe essere ufficiale altraazzurra. Il calciomercato volge al termine, ed anche le cessioni si stanno delineando nella squadra azzurra. Qualche ora fa è infatti arrivata l’ufficialità del ritorno di Hirvingal PSV, dopo ben 5 anni all’ombra del Vesuvio. Dopo El Chucky però, un altro profilo potrebbe essere vicino a lasciare. Centrocampo, sta per salutare anche Coli Saco. Con Demmein attesa della viola, che per acquistare l’italo-tedesco deve prima cedere, a breve potrebbe essere ufficiale il passaggio al Mantova per un altro centrocampista. Coli Saco, che tanto bene ha fatto nel precampionato, riscuotendo tanti consensi tra i tifosi presenti a Dimaro e ...

Quanto al concittadino che si trova all'interno dell'appartamento, possodire cheè seguito dai servizi sociali e che, personalmente, l'ho conosciuto alcuni anni fa, quando si trasferì qui ...: in un concentrato di potenza e forza, in una battaglia di servizio contro servizio (8 fin lì gli ace di Berrettini, 7 quelli del transalpino), il 28enne di Gassin aveva cominciato a servire ...Per il giocatore si era fatta viva anche la Roma,propensa all'operazione, a meno di un'eventuale cessione di Spinazzola. Ormai per l'addio dell'ex Eintracht ormai èquestione di pochi giri ...

TMW - Brescia, non solo Moncini: per l'attacco è in arrivo Borrelli del Frosinone TUTTO mercato WEB

Il Samsung Galaxy Chromebook Go, con questo prezzo irresistibile su Amazon, è impossibile da battere. Approfittane subito prima che finisca l'offerta.Non ci sono solo i cinque morti sui binari a Brandizzo da piangere. Solo ieri hanno perso la vita sul lavoro un operaio di 46 anni a Castel di Sangro, nell’Aquilano, rimasto folgorato da un cavo dell’ ...