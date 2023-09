Non pagano al ristorante | il titolare | “Fateci bella recensione | si mangia bene ed è gratis”

(Di venerdì 1 settembre 2023) (Adnkronos) – Nonil conto ale scappano, ma ildel locale di Terni l'ha presa con ironia. "Doveva capitare prima o poi, e infatti è successo in una fresca sera di fine estate, quando tre turisti italiani scrocconi si sono allontanati alla chetichella, approfittando della confusione, senza pagare il conto" si legge in un post della loro pagina 'Antica Macelleria Pucci' su Facebook. "Quelli del tavolo 17 ci hanno tirato un bel pacco da 130 euro e lasciato un selfie delle loro gesta. Confidiamo tuttavia in unariparatrice a cinque stelle tipo 'simoltoe non si spende niente' o anche 'rapporto qualità/prezzo eccellente'". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Nel momento in cui dei soggetti che hanno richiesto denaro in prestitorientrano del debito, cioèle rate del mutuo o del prestito, per la banca viene meno la liquidità con perdita di ......euro ad ognuno di noi aggredendoci e accusandoci di voler rubare un passaggio e dicendoci che...200 euro di biglietto più che volentieri.tanto qui i disabili sono così inclusi bene che...E' successo in un locale di Terni

Terni, non pagano il conto al ristorante: «Ci avete tirato un pacco da 130 euro, almeno fateci una recensione ilmessaggero.it

Non pagano il conto al ristorante e scappano, ma il titolare del locale di Terni l’ha presa con ironia. “Doveva capitare prima o poi, e infatti è successo in una fresca sera di fine estate, quando tre ...Sorpresa del cameriere che quando ha portato al tavolo lo scontrino di 140 euro, della coppia di truffatori non c’era più l’ombra ... (Liberoquotidiano.it) Il pesce e la fuga senza pagare, la vicenda ...