"Non ascolteremo gli ordini del re per deviare dalla nostra religione a destra o a sinistra"

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il politologo Jérôme Fourquet ha fatto notare come il 74 per cento dei maomettani francesi sotto i 25 anni consideri la propriapiù importante dello stato. Non potrebbe essere diversamente: se sei religioso consideri lapiù importante dello stato. Anch’io, che pure sono un cristiano italiano sopra i 25 anni, considero la miapiù importante. Molto più importante. Chi non considera Cristo più importante dello stato non è un cristiano, al massimo è un chierico (Jacques Ellul ricorda che “qualunque sia la forma scelta dal potere politico, le Chiese, attraverso i loro responsabili, si trovano sempreparte dello Stato”). O magari un ciellino di quelli che a Rimini hanno applaudito il presidente della Repubblica per quattro minuti (tre minuti non bastavano: quattro). Il culto dello stato è ...