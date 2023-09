«Non affitto a perditempo ed elettori di Meloni» | polemica per l’annuncio di una stanza a Bari

(Di venerdì 1 settembre 2023) «Noe nodi Giorgia». È la chiusura di un annuncio diper una. Il proprietario, che sulla piattaforma si firma con il solo nome, Filippo, ha pubblicato la richiesta di 300 euro rivolta a lavoratori e lavoratrici, per condividere la residenza con lui. L’immobile si trova in viale Kennedy, nei pressi del quartiere Poggiofranco. La descrizione che propone quegli «ampi spazi, senza aria condizionata e ascensore», però, ha travalicato il campo delle locazioni. Ed è diventata una questione politica. Il primo a sollevare laè stato il parlamentare tarantino di Fratelli d’Italia, Dario Iaia: «Dopo le minacce subite dalla premier, questo episodio dimostra un certo clima d’intolleranza e di odio, a mio parere pericoloso, ...

"Vero,ci sono abbastanza abitazioni inin una città che ha ragioni di attrattività dovute all'università e a importanti investimenti anche di aziende private, in particolare nel settore ..."No perditempo e no elettori di Giorgia Meloni ". È la chiusura di un annuncio diper una stanza a Bari. Il proprietario, che sulla piattaforma si firma con il solo nome, ...persone che......sono le reali alternative in questo particolare periodo storico Un afflusso di immobili che... in modo che l'futuro copra la maggior parte del pagamento mensile del mutuo. Inoltre, gli ...

«Non affitto a perditempo ed elettori di Meloni», polemica per l ... Open

Un'aspirinetta al giorno aiuta a combattere il diabete. Questo il risultato di uno studio che arriva dall'Australia, dove alcuni ...Cosa potrebbe cambiare per tasse e detrazioni per gli affitti con l’approvazione della nuova delega fiscale: ipotesi e chiarimenti ...