Noipa cedolino settembre 2023 | importo già visibile in piattaforma

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 1 settembre 2023) La pubblicazione dei pagamenti della rata ordinaria diè stata avviata per tutti i dipendenti appartenenti ai comparti di Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione (incluso il personale di ruolo e annuale). Questa fase di pubblicazione sarà completata entro lunedì 4. Clicca qui per tutte le ultime suCome vedere ilsulla propria area utente Per accedere all’dello stipendio di, è possibile consultare la sezione “Servizi per il Dipendente > Stipendiale > Pagamenti” nella propria area utente del portale. Se si volesse vedere invece ...