Nocera Superiore | motociclista sotto effetto di stupefacenti | denunciato

Leggi su zon

(Di venerdì 1 settembre 2023) Eragli effetti di sostanzeilresponsabile dell’incidente stradale su via Mazzini, nei pressi del municipio di. L’esito del test, richiesto dalla Polizia Locale nell’immediatezza del sinistro, è stato trasmesso stamane dall’ospedale dove il 19enne era stato trasportato per i primi soccorsi. Per il giovane centauro è scattata la denuncia a piede libero per guidal’died il ritiro della patente di guida. Con l’esito del test tossicologico si chiudono le indagini condotte dal Comandante della Polizia Municipale Paolo Prudente, che, dopo la ricostruzione della dinamica dell’incidente, aveva chiesto ai medici del nosocomio un controllo sulla presenza nel sangue del ragazzo di ...