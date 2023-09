Nikita Pelizon a Venezia sfila con un abito disegnato da lei | “Sono multitalent”

Leggi su biccy

(Di venerdì 1 settembre 2023) C’era anchesul red carpet della Mostra del Cinema digiunta quest’anno alla sua 80esima edizione. La vincitrice in carica del Grande Fratello Vip, al contrario delle altre celebrità, non ha calcato il red carpet con und’alta moda, ma con una sua creazione. “Nel mio vestito ho voluto mettere la tematica del Festival che è passato, presente e futuro” – ha dichiarato a TAG24 – “Così ho voluto mettere questo mio dipinto su tessuto. Qua c’è Audrey Hepburn con Colazione da Tiffany poi c’è Matrix che ha segnato la storia del cinema, inoltre Buzz Lightyear e Woody per Toy Story e poi si va verso il futuro con questa pellicola. La creatività non ha limite, perché devo limitarla?“.ha poi sottolineato di avere molti talenti: “...