Nick Carter dei Backstreet Boys accusato nuovamente di stupro | “Mi ha anche trasmesso un’infezione”

(Di venerdì 1 settembre 2023) Nuove accuse di violenza sessuale per. Questa volta l'episodio risalirebbe al 2003. La denuncia nei confronti del cantante deiarriva da una ragazza che all'epoca dei fatti aveva 15 anni – mentre il cantante 23 – e che lo accusa non solo di aver abusato di lei ma di averle. La presunta vittima, identificata come 'AR', ha chiesto un risarcimento di 15mila dollari.ha negato tutto. Negli anni scorsi il cantante era già finito al centro di azioni legali per molestie: si ricordano l'accusa di Melissa Schuman per episodi del 2002, e la denuncia di Shannon 'Shay' Ruth per fatti risalenti al 2001.