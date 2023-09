New York City FC vs Vancouver Whitecaps – probabili formazioni

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il NewFC ha la possibilità di vincere due volte in MLS per la prima volta da aprile quando sabato 2 settembre accoglierà iallo Yankee Stadium. I Boys in Blue hanno posto fine a una serie di cinque partite senza vittorie interne mercoledì, sconfiggendo il CF Montreal per 2-0, mentre i Caps hanno vinto il loro secondo incontro consecutivo in trasferta a metà settimana, trionfando per 1-0 sui Chicago Fire. Il calcio di inizio di NewFC vsè previsto alle 21:30 ora italiana Anteprima della partita NewFC vsa che punto sono le due squadre NewFC ...

Un record di audience di poco inferiore a quelli registrati dal TheTimes e dal Washington Post. L'analisi è stata fatta da uno stimato analista italiano di politica estera per l'Italia e l'...In una grande città comela polizia ha sempre un gran da fare, e per alleggerirsi un po' il lavoro gli agenti della grande mela hanno pensato bene di mandare dei droni per controllare i giardini privati delle ...Tra le novità più attese di settembre c'è la nuova serie tv ' The Changeling " Favola di'. La prima stagione, in arrivo dall'8 settembre, della dramedy serie tv basata sul libro bestseller ...

New York: balza in avanti Baker Hughes Company Borsa Italiana

Harrison Ford, Ryan Goslin, Chris “Thor” Hemsworth: i protagonisti dei film più visti dell'estate e gli orologi avvistati sul grande e piccolo schermo.In una grande città come New York la polizia ha sempre un gran da fare, e per alleggerirsi un po’ il lavoro gli agenti della grande mela hanno pensato bene di mandare dei droni per controllare i ...