Neppure il Superbonus può ristrutturare le bugie delle destre

(Di venerdì 1 settembre 2023) Individuare un nemico e agitarlo come spauracchio offrendo soluzioni di fantasia è stata la tecnica della Meloni, condita da effettive capacità da carismatica oratrice e una notevole dose di tenacia, per passare dai banchi dell’opposizione direttamente alla poltrona di Presidente del Consiglio. Che fosse l’Europa cattiva e austera, i migranti nerboruti e dotati di cellulare o ancora la “teoria gender” (perché se il nemico non c’è, bisogna pur inventarselo) c’è sempre stato qualcuno o qualcosa, generalmente gradita alla sinistra, che nuoceva agli italiani che – a detta della Lega, l’altro campione– dovevano venire “prima” degli altri. Ecco, “prima gli italiani”. Il governo Meloni si accorge ora che il110% costa troppo. Ma l’alibi per tradire gli elettori non regge Italiani che hanno diritto a lavorare, curarsi, ...