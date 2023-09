Nel weekend torna il caldo | picchi sopra i 33 gradi

Così è stato59% dei casi in un evento riportato a settembre dopo qualche edizione nella quale ... Per seguire tutto il ricco menù del lungosu due ruote occorre restare sintonizzati su Sky ...mai visto su Sky Sport: da venerdì a lunedì sera una non - stop di eventi live. Si inizia ...pomeriggio, alle 14:10, seguite la partita tra Slovenia e Australia nei Mondiali di Basket su Sky ...La gara di Monza è sempre speciale, sia per tutta la storia che si porta con sé, sia perchécaso specifico di Leclerc è come se fosse la sua seconda gara di casa, ma dopo ilconcluso a ...

Carta d'identità elettronica a Roma, un nuovo open day nel weekend. Tutte le informazioni ilmessaggero.it

Milano, 1 settembre 2023 – Il primo weekend di settembre coinciderà con un parziale ritorno dell’estate con giornate di sole e temperature in rialzo. Tutto merito dell’anticiclone africano sul ...È iniziato il mese di settembre e sono ormai finite per quasi tutti gli italiani le ferie estive, con il ritorno alle normali attività lavorative. Sarà dunque l’ultimo weekend di rientri, seppur con t ...