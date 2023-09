' Ndrangheta in Aemilia | confisca da 3 milioni per un affiliato ai Grande Aracri

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 1 settembre 2023) La Direzione Investigativa Antimafia, in esecuzione di un provvedimento di prevenzione emesso dalla Corte di Appello di Bologna, hato beni per un valore complessivo stimato in circa 3.000.000 di euro , riconducibili ad un soggetto indiziato di appartenere al sodalizio mafioso di matrice ‘ndranghetistica, attivo nei territori di Reggio Emilia, Parma, Modena e Piacenza, e nelle province di...