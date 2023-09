Nazionale italiana | i primi convocati di Spalletti | due esclusioni di lusso

(Di venerdì 1 settembre 2023) Arrivano le prime convocazioni di Lucianoda nuovo Ct dellaper le due prossime partite contro la Macedonia del Nord (9 settembre a Skopje) e Ucraina (12 settembre a Milano). In primo piano la prima chiamata per Nicolò Casale, tornano in azzurro Gianluca Mancini, Zaccagni e Zaniolo. Fuori Jorginho e Verratti. L’elenco deiPortieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham); Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Nicolò Casale (Lazio), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma); Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan ...

... promotore del movimento Darsi pace, Nicola Fatoiann i di Sinistra, Francesco Silvestri , ...la casa Nuove iniziative dei movimenti per la casa in preparazione della manifestazione...In attesa della presentazione pervista domattina a Coverciano, Luciano Spalletti ha diramato le sue prime convocazioni da commissario tecnico della. Sono 29 i calciatori chiamati dall'ex allenatore del Napoli per le gare con Macedonia del Nord e Ucraina del 9 e 12 settembre valide per le qualificazioni all'europeo 2024. Prima ...La doppiettaporta a 4 le medaglie complessive vinte sin qui dallaazzurra nella rassegna iridata di casa. Sabato il Mondiale si chiuderà con il gigante. La partenza è prevista per ...

Sono stati annunciati i 29 convocati per la Nazionale Italiana a disposizione del CT Luciano Spalletti in vista delle partite contro Macedonia ed Ucraina, in programma il 9 e 12 settembre e valide per ...Luciano Spalletti ha diramato le prime convocazioni da CT della Nazionale Italiana di calcio. Il nuovo Commissario Tecnico, subentrato al dimissionario Roberto Mancini (poi approdato alla guida dell'A ...