Naspi stagionali 2023 | beneficiari | come richiederla e regole di calcolo

(Di venerdì 1 settembre 2023) Nel mese di settembre gran parte dei lavoratori estivi a tempo determinato è al termine della propria stagione di lavoro. Tra i diversi sussidi erogati dall’Inps, c’è il sostegno economico garantito a coloro che si trovano involontariamente privi di un’occupazione e, di conseguenza, un compenso: si parla in questo caso di.La prestazione dedicata agli eventi di disoccupazione prende il nome di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (in sigla) ed è riconosciuta ai lavoratori dipendenti in possesso di determinati requisiti, tra cui figura il numero di settimane coperte da contributi nei quattro anni precedenti la perdita del posto di lavoro. La, erogata mensilmente dall’Inps al ...

... al fine di sensibilizzare e informare i lavoratori, per metterli in condizione di ...versare meno contributi e non avere la possibilità di percepire la cassa integrazione dellanella ...La questione, ovviamente, non riguarda solo i giovani lavoratori, ma tutti quelli che ... come gli orari di lavoro, le malattie e gli infortuni, la richiesta di sostegno come la, il ...Con l'approssimarsi della scadenza dei contratti dei tanti lavoratoridel settore turismo, la Filcams Cgil Chieti porta avanti una massiccia campagna di ...le pratiche riguardanti la(...

La Naspi è un'indennità di sostegno al reddito che viene ... Comunitario relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) o di lavoratore stagionale". La risposta è negativa, ma non in ...