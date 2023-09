Napoli | ucciso per un motorino Il 16enne omicida | “Volevo solo difendermi”

Una piazza gremita ricorda, in questi minuti, Giovanbattista Cutolo, il 24enne musicistaa colpi di arma da fuoco la scorsa notte nei pressi di un bar in piazza Municipio a. Tanti cittadini, esponenti della politica e della cultura sono riuniti nel dolore in piazza Bellini, ...Il suo direttore d'orchestra: 'Assassinato dalla città che non ha voluto lasciare' Chi è il killer di Giovanbattista Cutolo La madre: 'da un demone, figlio di un'altra' ...Infine, sul musicista: 'C'è stato l'omicidio di un giovane musicista dell'Orchestra Scarlatti,da un ragazzo di 16 anni per un problema di parcheggio. Sono immagini che ci ...

Musicista ucciso a Napoli, il sedicenne ai pm: «Ho sparato per difendermi, l'altro ragazzo era minaccioso» ilmessaggero.it

Si concentrano ora sul ruolo svolto da due maggiorenni, amici del 16enne, le indagini della Squadra Mobile di Napoli.