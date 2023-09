Napoli | ma a Natan quanto tempo servirà per giocare?

deve esser lasciato tranquillo. Si deve ancora ambientare e deve ancora imparare tante cose. Osimhen può fare ancora tante grandi stagioni, spero sempre con noi al. In questo momento è ...... al Benfica per 8 milioni, e nei giorni scorsi è stato il turno di Murillo, il centrale che fino all'ultimo momento è stato in ballo condel Bragantino per andare ale che ora è passato ...Tutti i movimenti ufficiali delnel calciomercato estivo 2023/2024 ACQUISTI: Lindstrom (Eintracht Francoforte, a), Cheddira (Bari, a), Cajuste (Stade Reims, c),(Bragantino, d), Gollini (...

Quando giocherà Natan Garcia ha deciso: la partita Spazio Napoli

In tanti si chiedono quando sarà pronto Natan a rilevare il posto da titolare nel Napoli. A che punto è il difensore brasilianoIl calciomercato azzurro in entrata non è finito. Dopo Lindstrom, De Laurentiis è pronto a fare un altro acquisto ...