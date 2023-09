Napoli-Lazio | Rudi Garcia | “Osimhen tra i più forti al mondo Kvaratskhelia sta bene”

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 settembre 2023) “Non è uno scontro tra allenatori, ma tra due squadre. C’è una gara da vincere per noi, sei punti su sei sono buoni, nove su nove sono ancora meglio. Vogliamo fare tre vittorie di fila”. Lo ha detto l’allenatore delin conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro ladi Maurizio Sarri. “Lindstrøm partirà dalla panchina – spiega -, vedremo se ci sarà spazio per lui. Può giocare non solo in attacco e sulle fasce, potrebbe essere abbinato ad un centravanti per girargli intorno. Ha il senso del gol, è veloce, è una risorsa interessante”. E su: “Sta, era importante per lui fare una settimana piena, vedremo se partirà dal 1? o dalla panchina”. Poi sui prossimi avversari: “Affrontiamo una squadra di qualità anche se non sono al loro ...