Napoli-Lazio | rivedi la conferenza stampa di Rudi Garcia VIDEO

(Di venerdì 1 settembre 2023) “Affrontiamo una squadra di qualità anche se non sono al loro posto. Hanno urgenza di punti, non so cosa possiamo aspettarci, forse unachiusa. Nel caso dovremo gestire questa situazione, e dovremo essere bravi a creare occasioni e a fare dei gol”. Sono le parole del tecnico delinalla vigilia del match contro lain campionato. Di seguito, ecco laintegrale del tecnico partenopeo. SportFace.

Rudi Garcia Come era pensabile la prima domanda rivolta al tecnico del Napoli, Rudi Garcia nella conferenza di presentazione della gara contro la Lazio è sul sorteggio Champions in cui gli azzurri ... Ecco il report ufficiale apparso sul sito ufficiale: Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma domani alle ore 20.45

Il Napoli affronterà la Lazio di Maurizio Sarri allo stadio Maradona per la terza giornata di Campionato in Serie A. Le dichiarazioni del tecnico azzurro prima del match.Alla vigilia di Napoli-Lazio, terza giornata di Serie A, Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni del tecnico partenopeo. Sul mercato e sul girone di ...