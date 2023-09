Napoli-Lazio | per i bookmaker alla Lazio serve l’impresa

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 settembre 2023) È un testacoda inatteso a spiccare nel terzo weekend di Serie A, conchiamate in campo domani sera al Maradona. Un avvio diversissimo per le due squadre – con gli azzurri a punteggio pieno e i biancocelesti ancora a zero punti – che anche in quota si apre con previsioni sbilanciate a favore dei campioni in carica. Il terzo successo di Garcia vale infatti 1,62 su Planetwin365, la quota più bassa di tutta la giornata di campionato. Un altro blitz di Sarri dopo quello dello scorso marzo sarebbe un colpo a 5,30, mentre per il pareggio si scende a 3,95. Kvaratskhelia tornerà titolare ed è di nuovo protagonista nelle scommesse su gol e assist, dove è dato rispettivamente a 2,75 e 2,85. È però Osimhen ad aprire la lista dei possibili marcatori, a 1,95, con Immobile che risponde a 3,45. Sul fronte dei gol gli analisti, comunque, ...