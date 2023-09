Napoli | il padre del musicista ucciso | “Colpa di fiction come ‘Mare Fuori' ”

... un 16enne è stato infatti condotto in questura a, potrebbe essere lui il responsabile dell'... Anzi, Giovanbattista era figlio d'arte: suoè infatti il regista teatrale Franco Cutolo, ...Parla il regista Franco Cutolo, papà del 24enne ucciso in piazza Municipio: "Togliamo i figli alla Camorra. Se una famiglia non ha i requisiti per educare, non deve avere la patria potestà. Solo così ...... l'occupazione diminuisce di 73mila unità rispetto al mese precedente • Asi muore per ... La Corte europea condanna l'Italia per non aver permesso a unbiologico di riconoscere la ...

Parla il padre di Gianbattista Cutolo: «Mio figlio era un talento, Napoli me l'ha ucciso. Basta, vado via da questa città» Open

Ha 16 anni il sospettato dell’omicidio di Giovan Battista Cutolo, musicista 24enne, incensurato, ucciso in piazza Municipio a Napoli. Secondo quanto si apprende, in… Leggi ...Nell’ambito della mostra Napoli a Parigi, il Museo del Louvre ha preparato per ... Alessandro Scarlatti è considerato il vero padre della scuola operistica napoletana, la cui influenza sarà notevole ...