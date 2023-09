Napoli | il correggibile vizio del degrado 

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 1 settembre 2023) Alla manutenzione l’Italia preferisce l’inaugurazione. Il celebre aforisma di Leo Longanesi risale agli anni Cinquanta e si attaglia benissimo ai nostri tempi dove ilnazionale, se possibile, si è pericolosamente allargato. Capita così che nel giorno della visita della premier Giorgia Meloni al quartiere devastato del Parco Verde di Caivano – teatro dei ripetuti abusi sessuali su due cuginette ancora bambine – il Mattino pubblichi un’intera pagina per raccontare lo stato di precoce abbandono in cui versa il sottopassaggio di Piazza Municipio verso il mare inaugurato solo poche settimane fa. Il serfotografico è impietoso. I tornelli automatici non funzionano, mancano le indicazioni per abitanti e turisti, i bagni sono fuori uso, i bisogni fisiologici vengono soddisfatti per terra e sui muri, sorgono i primi giacigli dei senza dimora. In ...