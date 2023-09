Napoli | Garcia | “Mercato in entrata chiuso | in Champions poteva andarci meglio”

Oggi, della partita contro la Lazio ha parlato in conferenza stampa l'allenatore del, Rudi. Queste le sue parole: " Scontro tra due squadre, non è uno scontro tra allenatori. Il passato ...Intervista alla vigilia della sfida di sabato al ...Rudiha parlato del nuovo acquisto del, Lindstrom, durante la conferenza stampa alla vigilia di- Lazio. Un giudizio su Lindstrom Lo potremo già vedere 'Sono contento, è un talento ...

Può lasciarsi andare a un sospiro di sollievo Sarri. L’ultima rifinitura in ottica Napoli ha dato solo buone notizie al tecnico della Lazio, che contro la sua ex squadra avrà l’imbarazzo della scelta.Garcia è pronto a tirare il coniglio dal cilindro dopo le prime due partite in cui il suo asso non è partito titolare: potrebbe farlo contro Sarri.