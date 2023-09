Napoli | Davide Costanzo va in Serie D | sfuma al momento | il sogno di diventare il ‘nuovo Insigne’

... Nicolò Casale (Lazio), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (), Federico Dimarco (... Centrocampisti : Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma),Frattesi (Inter), Manuel ......Biraghi (Fiorentina) Nicolò Casale (Lazio) Matteo Darmian (Inter) Giovanni Di Lorenzo () ...Leonardo Spinazzola (Roma) Centrocampisti Nicolò Barella (Inter) Bryan Cristante (Roma)Frattesi (...... Nicolò Casale (Lazio), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (), Federico Dimarco (... Leonardo Spinazzola (Roma); Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma),...

Il Napoli cede Davide Costanzo al Portici: è ufficiale AreaNapoli.it

Davide Costanzo lascia ufficialmente la SSC Napoli. Il difensore azzurro classe 2002 è infatti stato ceduto in prestito in Serie D, al Portici, proprio durante le ultime ore del mercato estivo. Il ...Conferme e sorprese tra le prime chiamate del nuovo ct della Nazionale per le prossime due gare valide per le qualificazioni a Euro 2024 ...