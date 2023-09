Nancy Pelosi | «Una tragedia se torna Trump | ma l’America saprà evitarlo Meloni? Ci è piaciuta»

... la giornalista Premio Nobel per la Pace Maria Ressa, la cantante Rita Ora, e la presidente emerita della Camera dei Rappresentanti americana. webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le ...VENEZIA La speaker emerita della Camera Usa , la dem, note origine italiane, 83 anni portati splendidamente, è a Venezia nei giorni della Mostra del cinema come ospite d'onore della cerimonia di consegna di un premio alle eccellenze ...La speaker emerita della Camera Usa: "In politica, tutto è anche una questione femminile; c'è un bisogno urgente di coinvolgere le donne in tutti gli ambiti e ...

Nancy Pelosi a Venezia: «Il ritorno di Trump sarebbe una tragedia, ma l’America riuscirà ad evitarlo» Corriere della Sera

L’ex Speaker della Camera degli Stati Uniti a Venezia: «Meloni A Washington ci è piaciuta». E sul 2024: «Biden riuscirà a vincere» ...La speaker emerita della Camera Usa parla delle prossime presidenziali negli Stati Uniti: “Batteremo Trump e salveremo la democrazia” ...