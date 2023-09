Nancy Pelosi dice che Meloni è brava ma ha problemi con i diritti Lgbtq+

(Di venerdì 1 settembre 2023) La speaker emerita della Camera americana, la democratica, 83 anni, di origini italiane, è a Venezia nei giorni della Mostra del cinema come ospite d’onore della cerimonia di consegna di un premio alle eccellenze femminili nel mondo, i DVF awards. Ha accettato di incontrare un piccolo gruppo di giornalisti italiani, rispondendo a molte domande soprattutto sulle prossime presidenziali americane. Senza rinunciare pure a un giudizio sull’operato della premier: promossa per la sua posizione sull’Ucraina, ma non per il modo in cui si occupa deie delle minoranze. «Non voglio entrare in questioni di politica italiana. Posso dire chemi pare molto determinata e che la sua recente visita alla Casa Bianca è andata bene. Ha molte questioni da risolvere: ...

