My Home My Destiny | ultima puntata 2 settembre | brutte sorprese per Benal | Zeynep e Mehdi

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 1 settembre 2023) MyMyprenderà una decisione che non piacerà affatto ae la farà litigare di nuovo con. …Però prima lei incontrerà il suo ex! Fortunatamente qualcuno interverrà! MyMytorna a casa di, ma prima fa un brutto incontro e…non ne può più di stare a casa sua, in cui è tornata da qualche tempo, e decide di ripresentarsi in quella di. …E? Lo vedremo tra poco, non prima di aver raccontato che la ex fidanzata del Karaca a un certo punto si troverà a fare i conti ...