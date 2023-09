My Home My Destiny | Anticipazioni Puntata del 2 settembre 2023 | Benal torna a casa di Mehdi Zeynep si scatena!

Le Anticipazioni di MyMyin onda su Canale5 il 2 settembre 2023 , alle ore 15.45 , ci rivelano che Benal , stanca di restare a casa sua, deciderà di trasferirsi nuovamente da Mehdi ma questa decisione farà ...MyMytorna domani, sabato 2 settembre 2023 , alle 15:45 su Canale 5 con il gran finale della prima stagione . A partire da Lunedì 4 settembre, come annunciato ieri da Mediaset, la soap con ...... Canale 5 " Beautiful è stato visto da Canale 5 " Terra Amara ha ottenuto una media di Canale 5 " La Promessa è stato visto da Canale 5 " MyMyha tenuto compagnia a Canale 5 " Rosamunde ...

My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 1° settembre 2023: Mehdi e Zeynep in viaggio di nozze... con la famiglia! ComingSoon.it

Benal non trascorrerà un bel momento durante le prossime puntate di My home my destiny, che andranno in onda sulla piattaforma Mediaset Infinity. Il suo ex Serhat, che ha lasciato il segno nella vita ...Ecco quello che succederà nel gran finale del 2 settembre su Canale 5 (ore 15.45) Puntate finali per la prima stagione dell’amata soap, che tornerà prossimamente su Canale 5. Medhi (Ibrahim Celikkol) ...