Napoli, 01 settembre 2023 Ecco le immagini del luogo dove è statoGiovanbattista Cutolo,24enne,a colpi di pistola a Napoli da un ragazzo di 16 anni. La madre al termine della manifestazione per chiedere giustizia ha detto: Voglio che questo luogo sia pieno di fiori.Napoli, 01 settembre 2023 Momento di tensione per un intervento poco gradito al presidio per ricordare il24ennea Napoli da un sedicenne. Le immagini girate a Piazza Bellini.Avevo un senso perchè esisteva lui", le parole di Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo,24enne,a colpi di pistola a Napoli da un ragazzo di 16 anni alla manifestazione ...

Musicista ucciso a Napoli, il sedicenne ai pm: «Ho sparato per difendermi, l'altro ragazzo era minaccioso» ilmessaggero.it

Musicista ucciso a Napoli, momenti di tensione al presidio · Ragazzo ucciso per un parcheggio. Ecco il ...In questa edizione: Operai morti, ci sono i primi indagati, Frena l'economia italiana, Usa, Zelensky allontana una trattativa, Musicista ucciso, interrogato il 16enne, Usa, afroamericana incinta ...