Musicista ucciso a Napoli | le notti folli ?del sedicenne ?pistolero?

Leggi Anche Napoli, lite per un lettino: bagnino accoltellato da un 16enne, è grave Leggi Anche Napoli, bagnino accoltellato: fermato un secondo sedicenne Leggi Anche Nola (Napoli), 28enne ...... porto abusivo di arma da sparo e ricettazione, nell'ambito delle indagini su Giovanbattista Cutolo, il24enne, stanotte alle 4.30 in piazza Municipio nei pressi di un pub, a colpi d'...Svolta nelle indagini sull'omicidio di Giovanbattista Cutolo , il 24 ennedell'Orchestra Scarlatti Camera Young,nella scorsa notte a colpi di pistola in piazza Municipio a Napoli dopo una discussione - poi degenerata in aggressione - con un altro ragazzo ...

Ucciso per uno scooter parcheggiato male, era un musicista Agenzia ANSA

Il dolore per l’assassinio del giovane musicista napoletano Giovanni Battista Cutolo ci dice anche qualcosa della Napoli di oggi ...Il killer, inchiodato dalle telecamere, ha confessato: volevo vendicarmi. La vittima aveva 24 anni e suonava il corno nell’orchestra Scarlatti Young. Sotto choc la fidanzata che era con lui. I collegh ...