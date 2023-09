Musicista ucciso a Napoli | la mamma | “Voglio parlare con Meloni e Mattarella”

Leggi su tpi

(Di venerdì 1 settembre 2023) “è diventata una città violentissima, un Far West. Tutto questo va fermato quanto prima”. È lo sfogo, tra le lacrime, di Daniela Di Maggio, ladi Giovanbattista Cutolo, il24enneieri mattina in piazza Municipio – pieno centro cittadino – per uno scooter parcheggiato male. Le sue parole sono state raccolte dai Rai News. Il sedicenne che l’ha“non è un bambino, è un uomo brutale, un demone che va a distruggere la vita degli altri ragazzi come mio figlio”. La donna si rivolge alle istituzioni “alla presidente, al presidente: chiedo di essere chiamata, mi accolgano per dire la mia su queste brutalità che noi, che siamo nel basso di questa società e che viviamo in questo mondo, conosciamo molto di più di chi ci ...