Musicista ucciso a Napoli | il sedicenne ai pm | «Ho sparato per difendermi | l' altro ragazzo era minaccioso»

... così i truffatori incastrano le vittime 31/08/23 Fotogallery - Giorgia Meloni al Parco Verde di Caivano 31/08/23 Fotogallery - Napoli,24ennein pieno centro 31/08/23 Fotogallery - ...E lo hanno fatto dedicando la loro esibizione a a Giovanbattista Cutolo, ildi 24 annia Napoli per un parcheggio, anche lui, per la precisione cornista. 'I cori della ...Bandiere a mezz'asta a Palazzo San Giacomo e alla sede del Consiglio comunale di via Verdi in segno di lutto per l'omicidio di Giovanbattista Cutolo, il24enne assassinato in piazza Municipio, a pochi passi dalla sede del Comune di NAPOLI. L'amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi e l'intera assise comunale hanno espresso il ...

Ucciso per uno scooter parcheggiato male, era un musicista Agenzia ANSA

Il mondo della cultura piange la morte di Giovanni Battista Cutolo, il giovane musicista di 24 anni ucciso ieri in piazza Municipio da un minorenne per futili motivi. La mamma: “è come se avessero but ...Il conservatorio dà appuntamento alle 18 in piazza Bellini, in programma una manifestazione in ricordo. Alle 19 circa un corteo ...