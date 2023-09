Musicista ucciso a Napoli | il 16enne che ha sparato | Mi sono solo difeso

Le indagini sull'uccisione di Napoli si concentrano ora sul ruolo svolto da due maggiorenni, amici del 16enne reo confesso dell'omicidio di Cutolo. Le attività mirano a fare luce su diversi ...'Sono profondamente addolorata per la terribile e inaccettabile scomparsa di Giovanbattista Cutolo, il giovanea Napoli Giovanbattista con il suo talento, la sua passione per la musica, rappresenta quella gioventù che ha dei sogni e si impegna giorno dopo giorno per realizzarli. Alla famiglia, ...Napoli . 'Il barbaro omicidio di Giovanbattista addolora me e l'intera città. Ed è comprensibile il senso di smarrimento della parte sana di Napoli. Lo sconforto però non deve prendere il sopravvento, ...

La mamma del musicista ucciso: 'Napoli città violentissima' Agenzia ANSA

Il sindaco Manfredi incontra i genitori di Giogiò e ordina bandiere a mezz’asta e lutto cittadino. Vertice col Prefetto su sicurezza. De Iesu a Fanpage.it: “Bisogna rivedere il sistema giudiziario min ...Durante la rissa, ha spiegato nel corso dell'interrogatorio davanti al pm, "ho visto l'altro ragazzo venire verso di me con tono minaccioso". La pistola passata un amico, ora indagato ...